Появились подробности последней помощи Украине от Байдена

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует передать Украине максимальную помощь в ближайшие месяцы до вступления в должность главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщило британское издание Independent со ссылкой на источник в американском правительстве.

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«Белый дом планирует продвигаться вперед, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что речь идет о миллиардах долларов, необходимых для сферы безопасности. Передачу планируется осуществить до января 2025 года, когда Трамп вступит в должность президента США.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах главы США. Он назвал предвыборные заявления американского политика политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

В свою очередь, Белый дом не стал комментировать возможные переговоры между лидерами двух стран.