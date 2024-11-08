Госдеп: администрация Байдена продолжит помогать Украине до инаугурации Трампа

Администрация президента США Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

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Это продлится до прихода новой администрации выигравшего президентские выборы Дональда Трампа, подчеркнул представитель госдепартамента. Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации 20 января 2025 года.

7 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не откажется от планов ускорения темпов выделения оставшейся у него военной помощи Киеву. Также заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что новые поставки вооружений на Украину будут организованы в ближайшие недели. Она подчеркнула, что у Вашингтона осталось порядка $6 млрд на военную помощь Украине, которые планируется использовать до прихода новой администрации.