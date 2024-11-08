Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную президентом России Владимиром Путиным готовность к контактам с одержавшим победу на выборах в США кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, она может говорить только о том, что администрация президента Соединенных Штатов будет делать в следующие 74 дня. Она также выразила готовность обсуждать обязательства Вашингтона по обеспечению Киева всем необходимым.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах главы США. Он назвал предвыборные заявления американского политика политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

Трамп, в свою очередь, высказался о возможных контактах с российским лидером. «Думаю, мы поговорим», — сказал избранный президент Соединенных Штатов.