Стало известно, чем на СВО занимается Надежда Савченко

Украинский журналист Владимир Бойков в Facebook (деятельность в РФ запрещена) рассказал, чем занимается Надежда Савченко в зоне СВО. По его данным, она командует ротой в 112-й бригаде ТРО. Бойко добавил, что ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе.

Весной Надю присыпало в блиндаже, она получила ранения, сейчас продолжает службу, — написал он в Фейсбуке.

На публикацию обратил внимание писатель и публицист Захар Прилепин. В своем Telegram-канале он напомнил, что она была любимицей части российской интеллигенции.

Надо было еще в 2015 году гнать всех в шею, кто строчил в сетях «Как там наша святая Надя?». Но они у нас еще 8 лет руководили после этого литературой и преподавали в университетах. Россия, парадоксов друг, — подчеркнул Прилепин.

В 2014 году Савченко была задержана в Воронежской области при проверке документов. Она прибыла под видом беженки. Ее приговорили к 22 годам тюрьмы по уголовным делам, связанным с убийством журналистов под Луганском и незаконном пересечении границы России. В 2016 году ее помиловали и экстрадировали на родину.

Лефортовский районный суд Москвы 1 августа 2024 года заочно арестовал по обвинению в госизмене экс-адвоката Илью Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). После начала СВО он добровольно покинул Россию и после обучения вступил в ряды Сил теробороны Украины. В свое время адвокат защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и экс-президента Украины Петра Порошенко.