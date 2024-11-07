Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп допустил переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В четверг, 7 ноября, президент России, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Путин отметил, что не считает зазорным первым позвонить Трампу, но делать этого не будет.

Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Журналисты телеканала NBC попросили политика рассказать, планирует ли он проводить переговоры с российским коллегой.

Трамп отметил, что после победы на выборах не общался с Путиным, но «думаю, мы поговорим».

Напомним, что в ходе предвыборной кампании политик заметил, что если он дружелюбно ведет себя с другими лидерами, поддерживает с ними отношения, то «это хорошо, а не плохо».