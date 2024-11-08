Зеленский объяснил, почему не подписал договор с Венгрией

Киев и Будапешт не подписали двустороннее соглашение о безопасности, так как Венгрия отказалась внести в него пункт о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам саммита европейского политического сообщества в Будапеште украинский политик заявил, что для Киева очень важна поддержка Венгрией Украины в Североатлантическом альянсе.

Однако, посетовал украинский политик, на сегодняшний день в документе нет пункта, касающегося поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО.

"Так как этого нет, этот документ не подписан", - заявил он.

Напомним, накануне Зеленский впервые с 2022 года прибыл в Венгрию, где принял участие в саммите европейского политического сообщества. Все комментарии украинский политик обещал дать после встреч.

Между тем, ранее венгерская контрразведка предотвратила отправку на Украину произведенного в стране оружия. По данным СМИ, представители иностранных разведок пытаются наладить поставки венгерского оружия для ВСУ, но спецслужбы Венгрии не дают им этого сделать.

Кроме того, Венгрия блокирует план Евросоюза отправить инструкторов и советников на Украину. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал это "опасным предложением", которое значительно увеличит риск эскалации конфликта и его дальнейшего распространения.