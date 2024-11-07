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Зеленский не подписал договор с Венгрией из-за ее нежелания видеть Украину в НАТО

Киев и Будапешт не подписали двустороннее соглашение о безопасности, так как Венгрия отказалась внести в него пункт о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

Зеленский объяснил, почему не подписал договор с Венгрией
© globallookpress.com

"Для нас важна поддержка Украины в ЕС, поддержка Венгрией Украины в НАТО. В документе на сегодняшний день нет [пункта, касающегося] поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. Так как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", - сказал он.

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