Forsa: более 70% жителей ФРГ поддерживают распад правящей коалиции

Свыше 70% жителей Германии поддерживают распад правящей коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

По его данным, 73% респондентов приветствуют прекращение существования "Светофора". При этом 19% опрошенных сожалеют об этом. Особенно рады распаду правительства "Светофора" сторонники правой партии "Альтернатива для Германии" (87%), блока ХДС/ХСС (82%), СвДП (75%) и СДПГ (71%). Только 59% сторонников партии "зеленых" приветствуют распад коалиции.

В то же время социологи выяснили, что 38% немцев считают главным виновником произошедшего уволенного министра финансов Кристиана Линднера (СвДП). Вместе с тем 24% полагают, что в этом виноват канцлер ФРГ Олаф Шольц, 35% назвали обоих одинаково виновными.

Кроме того, результаты опроса показали, что 60% граждан Германии выступают за скорейшие новые выборы. 34% респондентов считают, что новые выборы в марте - подходящее время, как и планировал Шольц. Если бы выборы в Бундестаг состоялись сейчас, оппозиционный блок ХДС/ХСС набрал бы 32% голосов. Социал-демократы получили бы 17%, "зеленые" - 11%, СвДП - 3%. "Альтернатива для Германии" заручилась бы поддержкой 17%, партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) - 6%, левые - 3%.

Опрос проводился 7 ноября. В нем приняли участие 1 181 человек. 7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер освободил от должности главу Минфина Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования и научных исследований Беттину Штарк-Ватцингер. Все трое представляют Свободную демократическую партию.

Острый политический кризис в Германии разгорелся в связи с разногласиями в коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение отправить в отставку министра финансов. Он также заявил, что хочет поднять в Бундестаге вопрос о доверии его правительству 15 января 2025 года. Если депутаты откажут в доверии, согласно законодательству, в течение 21 дня президент должен будет распустить парламент.

Новые выборы тогда должны состояться в течение 60 дней после роспуска Бундестага.