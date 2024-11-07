Зеленский оценил возможность быстро завершить конфликт на Украине

Владимир Зеленский заявил, что быстро завершить конфликт на Украине не получится. Об этом сообщает РБК.

Таким образом он прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что тот знает способ, как завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. По словам Зеленского, любая попытка быстро завершить конфликт обернется потерями для Украины. При этом прекращение огня он назвал «прекрасной моделью для России». Впрочем, Зеленский также признал, что все же верит в желание Трампа закончить СВО.

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«Но это не значит, что так получится. Мы об этом пока не говорили. Надо больше времени», — заявил он.

Ранее в США состоялись президентские выборы, по итогам которых Трамп объявил о своей победе.