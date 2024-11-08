Путин: слова Трампа о восстановлении отношений с Россией заслуживают внимания

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по российско-украинскому конфликту заслуживают внимания, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС. Путин высказался о заявлениях Трампа в рамках пленарной сессии "Валдая".

Президент РФ напомнил о словах американского политика о "стремлении восстановить отношения" с Москвой, а также о том, что хотел бы поспособствовать завершению конфликта. Путин подчеркнул, что заявления Трампа как минимум заслуживают внимания.

До этого Песков допустил, что Путин может сам позвонить Трампу. Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.