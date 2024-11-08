Трамп допустил возможность разговора с Путиным после победы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп еще не разговаривал после победы на выборах с российским лидером Владимиром Путиным, но допускает такую возможность. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Я думаю, мы поговорим», — сказал Трамп.

Избранный президент добавил, что после победы на выборах уже успел пообщаться с «примерно 70 мировыми лидерами». Трамп также отметил, что договорился с действующим главой Белого дома Джо Байденом «пообедать вместе в самое ближайшее время».

Ранее Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с избранием на пост президента США. При этом глава государства подчеркнул, что заявления Трампа насчет украинского кризиса заслуживают внимания.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не исключают возможность разговора Путина с Трампом до инаугурации последнего.