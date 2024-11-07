Советник Орбана рассказал, почему Трамп должен позвонить Путину
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп должен позвонить лидеру РФ Владимиру Путину, чтобы наладить каналы связи с РФ и добиться прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил советник премьер-министр Венгрии Балаш Орбан, передает Bloomberg.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан сообщал, что провел телефонный разговор с Трампом после его победы на выборах. Позже он написал у себя в соцсетях, что у них есть «большие планы», но подробности их уточнять не стал.
По словам его советника, они включают в себя подход к Украине, отличающийся от нынешнего подхода Европы, который заключается в лозунге «столько, сколько потребуется». В частности, речь может идти о пересмотре пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, который США и ЕС уже одобрили, о чем до этого намекал премьер Венгрии.
«Другой образ мышления требует другого подхода к управлению активами с американской стороны», — сказал Балаш Орбан.
Он напомнил, что Трамп обещал закончить конфликт на Украине за один день, однако, по его мнению, это потребует больше времени и сил.
«Миротворческий процесс — это, с дипломатической точки зрения, очень сложный вопрос, который должен заключаться, во-первых, в восстановлении каналов связи, а во-вторых, в переговорах о краткосрочном прекращении огня. Чем скорее мы начнем его, тем лучше для всех», — заключил советник премьера Венгрии.