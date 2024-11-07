Советник Орбана рассказал, почему Трамп должен позвонить Путину

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп должен позвонить лидеру РФ Владимиру Путину, чтобы наладить каналы связи с РФ и добиться прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил советник премьер-министр Венгрии Балаш Орбан, передает Bloomberg.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан сообщал, что провел телефонный разговор с Трампом после его победы на выборах. Позже он написал у себя в соцсетях, что у них есть «большие планы», но подробности их уточнять не стал.

По словам его советника, они включают в себя подход к Украине, отличающийся от нынешнего подхода Европы, который заключается в лозунге «столько, сколько потребуется». В частности, речь может идти о пересмотре пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, который США и ЕС уже одобрили, о чем до этого намекал премьер Венгрии.

«Другой образ мышления требует другого подхода к управлению активами с американской стороны», — сказал Балаш Орбан.

Он напомнил, что Трамп обещал закончить конфликт на Украине за один день, однако, по его мнению, это потребует больше времени и сил.