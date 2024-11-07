США поддержат Зеленского в случае его решения начать мирные переговоры с Россией

Соединенные Штаты поддержат Владимира Зеленского, если тот пожелает начать диалог с Россией, заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Зеленский заявил, что некоторые лидеры западных стран не желают приглашать Украину в НАТО, хотя приглашение и членство в альянсе — не одно и то же. По его словам, приглашение могло бы усилить позиции Украины в переговорах с Россией.

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Вместе с тем, подчеркнул Миллер, Вашингтон не намерен навязывать украинскому лидеру сроки вступления в мирные переговоры с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с новым главой Белого дома Дональдом Трампом.