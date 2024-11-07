Орбан выпил водки в честь победы Трампа

Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что выпил в честь победы Дональда Трампа на выборах президента США водки, а не шампанского, как обещал, потому что был тогда в Бишкеке. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты отметили, что премьер рассказал об особенностях выполнения своего обещания на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.

«Что касается моего обещания выпить шампанского, то когда Дональд Трамп победил, я был в Бишкеке [на саммите ОТГ], там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы», — подчеркнул Орбан.

Напомним, что Дональд Трамп стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.