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Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе

Финляндия предложила НАТО разместить беспилотники альянса на своей авиабазе с целью сбора информации вдоль границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финское СМИ.

Финляндия захотела разместить дроны НАТО для сбора информации у границы с РФ
© Рамблер

Отмечается, что Хельсинки рассматривают четыре версии размещения, самым вероятным местом базирования может стать авиабаза Пирккала. По планам на ней могут разместить БПЛА RQ-4D, которые способны летать на высоте 18 километров и их трудно обнаружить. Для НАТО данная авиабаза представляет интерес, поскольку находится рядом с Россией и критически важными районами Балтийского моря.

При этом указывается, что альянс находится на ранних стадиях планирования будущих операций беспилотников в Северной Европе и политического согласия среди всех стран пока нет. Окончательное решение ожидается не ранее 2025 года. На данный момент разведывательные беспилотники НАТО базируются в Италии.