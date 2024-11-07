Финляндия захотела разместить дроны НАТО для сбора информации у границы с РФ

Финляндия предложила НАТО разместить беспилотники альянса на своей авиабазе с целью сбора информации вдоль границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финское СМИ.

Отмечается, что Хельсинки рассматривают четыре версии размещения, самым вероятным местом базирования может стать авиабаза Пирккала. По планам на ней могут разместить БПЛА RQ-4D, которые способны летать на высоте 18 километров и их трудно обнаружить. Для НАТО данная авиабаза представляет интерес, поскольку находится рядом с Россией и критически важными районами Балтийского моря.

При этом указывается, что альянс находится на ранних стадиях планирования будущих операций беспилотников в Северной Европе и политического согласия среди всех стран пока нет. Окончательное решение ожидается не ранее 2025 года. На данный момент разведывательные беспилотники НАТО базируются в Италии.