Депутат Рады назвал уход Зеленского лучшим подарком украинцам

Уход Владимира Зеленского с занимаемого поста будет лучшим подарком украинцам, а глава его офиса Андрей Ермак должен сидеть в тюрьме.

Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Только на Украине глава администрации может угрожать действующему члену парламента [Евгению Шевченко] за то, что он сделал заявление в интересах всего народа Украины. А уход Зеленского - это лучший подарок для миллионов украинцев и всей страны. Потому что прекратятся смерти", - написал Дмитрук в телеграм-канале.

Ранее Шевченко призвал Зеленского начать переговоры об урегулировании с РФ, заявив, что иначе те, "кто вчера аплодировал в странах западного мира", заставят его уйти. В ответ на это Ермак обвинил Шевченко в действиях в интересах РФ и желании, чтобы Украина потерпела поражение.

Дмитрук выразил уверенность, что Шевченко написал лишь то, что думают, но боятся сказать миллионы украинцев.

"Представляете себе, чтобы какого-нибудь сенатора или конгрессмена преследовали только за то, что он где-то что-то сказал в адрес Байдена? Я - нет. И не только в США, но и в любом другом государстве мира это недопустимо. Разве что в Украине! Ермаку место в тюрьме с каторжным трудом", - заключил депутат.

Артему Дмитруку, выступавшему в парламенте против притеснений канонической УПЦ, прокуратура Украины заочно предъявила обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, после чего появилась информация, что парламентарий нелегально покинул страну и находится в Лондоне. Затем против Дмитрука было возбуждено еще одно уголовное дело, а с августа 2024 года он объявлен властями Украины в международный розыск.