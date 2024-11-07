Байден сделал заявление по передаче полномочий Трампу

Президент США демократ Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия избранному президенту республиканцу Дональду Трампу, чья инаугурация состоится 20 января 2025 года.

"20 января у нас будет мирная передача власти", - сказал Байден, выступая в Розовом саду Белого дома с обращением к согражданам по итогам прошедших в стране президентских выборов. "Вчера я позвонил избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой, и я заверил его, что поручаю всей моей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирную и упорядоченную передачу власти", - добавил он.

Байден омтетил, что принимает выбор, сделанный американскими гражданами во время прошедшего 5 ноября голосования. "Для некоторых людей это время побед <...>. Для других это время проигранных кампаний или соперничества конкурирующих взглядов. Страна выбирает одно или другое. Мы принимаем выбор, который сделала страна. Я много раз говорил, что нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь", - заявил американский лидер во время выступления в Розовом саду Белого дома.

Президент США считает, что американской избирательной системе можно доверять.

"Я также надеюсь, что мы сможем покончить с вопросами о честности американской избирательной системы. Она честная, справедливая и прозрачная. И ей можно доверять как при победе, так и при поражении", - сказал демократ во время выступления в Розовом саду Белого дома в связи с проигранными его партией выборами главы государства 5 ноября.

Американский лидер также выразил надежду на то, что в США "сможет восстановиться уважение" к сотрудникам, обеспечивающим работу избирательной системы.