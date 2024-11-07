СМИ: Зеленскому придется принять предложенный Трампом план по Украине

Украинские СМИ сообщают, что Владимиру Зеленскому придется принять план завершения конфликта с Россией, который ему может предложить избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Как считают украинские СМИ, побеседовавшие с представителями местных политических кругов, Зеленскому придется согласиться на план Трампа. Там также добавили, что в данный момент Украина находится не в том положении, чтобы отказывать своему главному партнеру и рисковать его дальнейшей поддержкой.

«Если Трамп и госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен Путин, то вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ, близка к нулю. Не в том положении сейчас страна, чтоб отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно», — сообщает источник.

Ранее сенатор Джабаров назвал план Трампа по урегулированию конфликта на Украине необязательным.