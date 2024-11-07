Песков заявил о тяжелом положении немецкой экономики

Экономика Германии находится в тяжелом положении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его мнению, распад правящей коалиции ФРГ не имеет прямой связи с отказом от энергоресурсов РФ.

«Однако Германия находится в тяжелом экономическом положении», — отметил Песков.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку трех министров федерального правительства, удовлетворив просьбу канцлера Олафа Шольца. Все трое представляют Свободную демократическую партию. Их увольнение может быть связано с тем, что они отказались одобрить повышение расходов на поддержку Украины. Также президент Германии заявлял о готовности распустить Бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ, если депутаты откажут Шольцу в доверии.