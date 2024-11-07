Подоляк назвал победу Трампа "ожидаемым шоком" для ЕС

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США обвинил европейские страны в непростительном бездействии в течение предыдущих трех лет.

"Вот почему победа на выборах политической силы, которая стремится сократить американское военное присутствие в пользу общей ответственности демократий в мире, стала ожидаемым шоком для ЕС", - написал Подоляк в Х (ранее Twitter).

Он обвинил европейских партнеров в том, что они переложили на США все, что связано с безопасностью: не увеличили расходы на свои вооруженные силы и не занялись своей оборонной промышленностью. По его словам, европейские союзники "потратили впустую" три года, которые длится конфликт вокруг Украины. При этом он отдельно негативно высказался в адрес Германии и Греции, действия которых, по его утверждению, якобы позволяли России обходить западные санкции.

В Киеве ранее признавали, что существует риск прекращения американской поддержки Украины в случае возвращения Трампа в Белый дом. При этом Зеленский утверждал, что тогда поддержку Киева на себя возьмут страны ЕС. Тем не менее 6 ноября утром, когда стало очевидно, что Трамп лидирует по итогам голосования, Зеленский написал поздравление в Х, в котором заявил, что рассчитывает на личную встречу с ним. Ночью Зеленский сообщил, что провел "отличный разговор" с Трампом по телефону и договорился поддерживать диалог.

Однако на Украине многие высказывают сомнения в отношении этих перспектив. Как отметил после новостей об избрании Трампа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленский теперь может забыть про свой "план", который он пытался навязать союзникам, а Киеву придется "работать 24/7", чтобы показывать западным союзникам, зачем им нужна Украина.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным американских СМИ, Трамп уже набрал около 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Кандидат от правящей Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и назвала республиканца избранным президентом.