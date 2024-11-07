Раскрыты нюансы двойного ультиматума Трампа России и Украине

Разрушение союза России и Китая станет главной целью двойного ультиматума Москве и Киеву от американского политика и бизнесмена Дональда Трампа после его инаугурации и возвращения в Овальный кабинет, предположил политолог Энес Караханов. Об этом пишет News.ru.

По мнению аналитика, Дональд Трамп на протяжении многих лет воспринимает КНР как основную угрозу США.

Начало новых переговоров с Россией, которые будут оформлены под двойной ультиматум, возможно в первом квартале следующего года, заметил политолог.

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По его оценке, Трампу придется одновременно решать несколько вопросов — «вбивать клин» между Москвой и Пекином, укреплять влияние США на Украину, налаживать взаимодействие с Россией.

С тем, что усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, оказать на него давление, Трамп может полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины, предположил Караханов.

Кроме того, будущий президент США может сделать ряд стратегических уступок России, а в обмен потребует согласиться на ряд условий, резюмировал политолог.