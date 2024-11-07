Заместитель премьера Британии называла Трампа клоуном

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер в прошлом оскорбительно высказывалась об избранном президенте США Дональде Трампе, называя его клоуном и липовым лидером. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph в статье, посвященной сложностям, с которыми нынешнее лейбористское правительство может столкнуться после возвращения республиканца в Белый дом.

Издание опубликовало отрывок из телевизионного интервью Рэйнер, которое та дала в 2021 году. В нем политик сказала в контексте дискуссии о Трампе и его отношении к пандемии COVID-19: "Он совершеннейший клоун. Ему не место в Белом доме. Он позор, и ему должно быть за себя стыдно, особенно когда тысячи американцев умерли". После поражения Трампа на выборах 2020 года Рэйнер, которая сейчас также занимает должность министра по делам жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления, заявила, что этот результат - "поражение для бессовестной политики раздора, поражение расизма, сексизма и ксенофобии Трампа".

Еще ранее, в 2018 году, в ответ на спекуляции в СМИ по поводу того, что Национальная служба здравоохранения (NHS) могла обсуждаться на встрече тогдашнего британского премьера Терезы Мэй с Трампом, политик написала в сети Twitter, позже сменившей название на X: "Последнее, в чем нуждается NHS, - липовый президент, который делает комментарии, чтобы ее подорвать".

Издание напоминает и о высказываниях другого члена нынешнего британского кабмина - министра по делам бизнеса и торговли Джонатана Рейнолдса. Именно он должен возглавить переговоры о соглашении о свободной торговле с США, которое Лондон надеется заключить с момента референдума по Brexit в 2016 году.

Как пишет The Daily Telegraph, в 2017 году Рейнолдс обвинил Мэй, что она полетела на переговоры с президентом США, хотя тот якобы "выступал за пытки, женоненавистничество, расовую дискриминацию, насильственные действия сексуального характера, изоляционизм". Комментарий упомянутых британских политиков The Daily Telegraph в статье не приводит.

Газета также замечет, что нынешний премьер-министр Кир Стармер критиковал в прошлом Трампа, а глава МИД Дэвид Лэмми называл его в прошлом женоненавистником и социопатом.