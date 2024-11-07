Экс-помощник Трампа призвал привлечь к ответственности Обаму

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн считает, что следует привлечь к ответственности бывшего американского лидера Барака Обаму и других фигур, занимавших ранее высокие посты в Вашингтоне.

Генерал-лейтенант Сухопутных войск США в отставке Флинн разместил запись в X (ранее Twitter), в которой упомянул о "зубовном скрежете некоторых "элит" на левом фланге" американского политического спектра по поводу победы республиканца Дональда Трампа на состоявшихся в стране 5 ноября выборах.

"Если вы не совершили ничего предосудительного, то волноваться нечего <...>. С другой стороны, если вы виновны, скажем, в измене или участии в сговоре с целью подрыва [действий] президента США или ключевых членов американского правительства, то, возможно, вам и следует немного переживать. И нельзя отрицать, что определенные лица совершили эти вопиющие деяния. И эти лица сами знают, что речь идет о них", - отметил Флинн.

Он был короткое время помощником по нацбезопасности у Трампа, когда последний занимал (в 2017-2021 годах) пост главы администрации США.

"Просто знайте, что у миллионов американцев есть ваши номера [телефонов]. Что, чего бы ни решил предпринять или не предпринять [избранный] президент Трамп, мы знаем, кто вы. И что вы совершили, пытаясь уничтожить Америку", - подчеркнул Флинн. "Большинство американцев хочет вновь объединиться <...>, однако мы также знаем, что в перспективе должно быть привлечение к ответственности", - добавил отставной генерал.

При этом Флинн прямо назвал 44-го президента США демократа Барака Обаму, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, экс-главу ФБР Джеймса Коми и добавил: "[И] многих других".

Флинн занимал с 23 января по 13 февраля 2017 года пост помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Флинн был вынужден уйти в отставку с этого поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал Майкла Пенса, являвшегося тогда вице-президентом США, о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время занимал пост посла России в Вашингтоне. В 2012-2014 годах Флинн был директором разведывательного управления Министерства обороны США.

Трамп впоследствии неоднократно выражал сожаление по поводу того, что было принято решение об отставке Флинна. Весной минувшего года Трамп публично заявлял о намерении вернуть отставного генерала на работу в американскую администрацию в случае победы на нынешних выборах.