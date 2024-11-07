Макрон призвал Европу перестать делегировать вопрос безопасности США

Страны Европы не должны вечно делегировать вопросы безопасности США. Об этом на саммите Европейского политического сообщества заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Он указал, что американский народ выбрал Дональда Трампа и он «будет защищать интересы американского народа». На этом фоне Макрон заявил, что приоритетной задачей для ЕС должен стать ответ на вопрос, готова ли Европа защищать интересы европейцев. По его мнению, защита интересов не должна строиться ни через укрепление трансатлантических связей, ни через разрушение альянсов и скатывание в национализм.

Макрон призвал участников саммита «проснуться», чтобы «не исчезнуть в геополитическом плане», и работать над повышением стратегической автономии на национальном и европейском уровнях, особенно в сфере энергетики. Также он считает, что для обеспечения безопасности в Европе необходимо увеличить финансирование оборонной отрасли.

«Мы не должны вечно делегировать свою безопасность американцам, и я думаю, что также важно дать понять, что мы теперь являемся поставщиками решений в области безопасности», — добавил Макрон.

В заключение он подчеркнул, что мир состоит из «хищников» и «травоядных», призвав европейцев стать «как минимум всеядными», чтобы иметь возможность «защитить себя».