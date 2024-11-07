В Иране заявили о шансе США исправить ошибки прошлого после выборов

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что президентские выборы в США дают Белому дому шанс «исправить ошибки прошлого». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Как считает Багаи, после выборов у США есть шанс пересмотреть свой подход к отношениям с Ираном, который оказался неконструктивным, а также исправить другие ошибки. При этом представитель иранского МИД также добавил, что у Тегерана уже есть «печальный опыт» работы с разными президентами США.

«Выборы США предоставляют возможность переосмыслить и проанализировать ошибочные подходы прошлого, для Ирана важным критерием оценки остается деятельность американского правительства. <...> У нас есть печальный опыт взаимодействия с различными администрациями в США», — заявил Багаи.

Напомним, что ранее в США состоялись президентские выборы, по итогам которых бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе.