В Чехии заявили о планах Трампа переложить помощь Украине на ЕС

После победы на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп постарается переложить оказание помощи Украине на Европейский союз (ЕС). Такое предположение сделал заместитель главы чешского оппозиционного движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Карел Гавличек, его слова передает РИА Новости.

«Мы ожидаем усиление давления с целью окончания конфликта на Украине и стремление США перенести связанные с ним расходы на Европейский союз», — сказал он.

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Кроме того, в случае завершения конфликта на Украине Чехия может столкнуться с новым потоком мигрантов с Украины, считает Гавличек. По его мнению, это является угрозой для его страны.

Ранее бывший премьер-министр Чехии, председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш заявил, что конфликт на Украине завершится в случае избрания кандидата от республиканцев Дональда Трампа президентом США.