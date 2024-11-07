Шольц отменил визит на COP29 из-за напряженности в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц отменил визит на климатическую конференции ООН COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября, из-за политической напряженности в стране. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, Шольц должен был присутствовать на COP29, но отказался от этого плана, чтобы стабилизировать обстановку в Германии. Агентство отмечает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон также не смогут присутствовать на конференции.

Острый политический кризис в Германии разгорелся в связи с разногласиями в коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). В среду Шольц принял решение отправить в отставку министра финансов Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия, СвДП). Он также заявил, что хочет поднять в Бундестаге вопрос о доверии его правительству 15 января 2025 года. Если депутаты откажут в доверии, согласно законодательству, в течение 21 дня президент должен будет распустить парламент. Новые выборы тогда должны состояться в течение 60 дней после роспуска Бундестага.

11 декабря 2023 года Конференция сторон - руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата - утвердила кандидатуры Азербайджана и Бразилии на проведение соответственно COP29 и COP30. На COP29 правительства должны определить новую цель по климатическому финансированию. Бакинская климатическая конференция ООН станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу республики посетят до 80 тыс. иностранных гостей. Как сообщил ранее исполнительный директор COP29, замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, свое участие в конференции подтвердили более 50 глав государств и правительств.