Канцлер Германии Олаф Шольц во время рассорившего коалицию заседания правительственного комитета использовал тему поддержки Украины только чтобы увеличить заимствования на 15 миллиардов евро. Об этом заявил уходящий в отставку глава Минфина ФРГ от СвДП Кристиан Линднер, передает РИА Новости.

По его словам, таким образом Шольц хотел избежать необходимости принятия нужных решений. Линднер указал, что канцлер во время заседания предложил с целью увеличения помощи Украине суммой в три миллиарда евро и ввиду дефицита госбюджета на 2025 год приостановить действие «долгового тормоза» (утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Уходящий в отставку министр финансов назвал это нарушением законодательства.

«Если мы хотим увеличить поддержку Украине, то нам нужны не дополнительные три миллиарда евро. Германия должна была бы принять решение об оснащении Украины системами вооружений, которые необходимы украинцам, в том числе системой вооружений Taurus», — отметил Линднер.

Он уверен, что досрочные выборы станут положительным шагом для Германии, поскольку иначе при согласовании увеличения дефицита госбюджета уходящий в отставку министр финансов нарушил бы свою клятву в качестве главы Минфина.