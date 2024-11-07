В Германии начался политический кризис: четыре министра из партии СвДП сразу после победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа покинули правительство, рассказал в статье для портал «Абзац» обозреватель Андрей Перла.

Аналитик отметил, что республиканец ничего еще не сделал, не вошел в Овальный кабинет, не сформировал правительство, а главы министерств уже покидают кабинет.

По его данным, канцлер ФРГ Олаф Шольц также после выборов пообещал в январе поставить перед Бундестагом вопрос о доверии своему правительству.

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«Всем ясно, что ответ будет отрицательным. А значит, грядут досрочные выборы в парламент. Немецкая оппозиция уже называла дату — 9 марта, Шольц может оттянуть свой конец ещё на пару недель. Потом — alles kaputt. Правящая «светофорная коалиция» прикажет долго жить», — предположил Перла.

Обозреватель разъяснил, что нынешние власти Германии — часть клиентелы Демпартии США, ставленники глобалистов, фанаты зеленой экономики, живое воплощение «трансатлантического сотрудничества».

По его словам, правительство ФРГ покорно выполняло все требования вашингтонских демократов до тех пор, пока те не потеряли власть. После победы Трампа выяснилось, что «свободолюбивые» немцы мечтают о новом правительстве.

Таким образом, констатировал Перла, Германия в марте выберет новое правительство, которое вряд ли будет зависеть от американских демократов.

Вместе с тем, добавил аналитик, люди, хорошо относящиеся к России, также к власти не придут, большинство голосов с высокой долей вероятности получит ХДС\ХСС.