Пока вы не уснули: Штайнмайер о роспуске Бундестага и призыв Финляндии к ЕС

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

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Президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить Бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о готовности распустить Бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии. Об этом пишет ТАСС.

Президент напомнил, что Шольц попросил его уволить министра финансов, после чего министры юстиции, образования и научных исследований попросили его об отставке.

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Победа Трампа принесла богатейшим людям мира рекордную сумму

Сообщения о победе избранного президента США Дональда Трампа на выборах помогли 10 богатейшим людям мира увеличить свое состояние суммарно на $63,5 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, больше всего разбогател американский предприниматель Илон Маск.

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Песков оценил публикацию WSJ о плане команды Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абстрактными» публикации, посвященные планам Дональда Трампа по украинскому кризису. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп, одержавший победу на выборах президента США, в ходе президентской гонки обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации.

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Застрявшие в Японии на круизном лайнере россияне начали получать компенсации

Российский турист с круизного лайнера Spectrum of the Seas, застрявшего в Японии, заявил, что пассажирам начали перечислять компенсации, но деньги направляют только на карты иностранных банков. Об этом сообщает ТАСС.

Более 500 российских туристов оказались заблокированы в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера.

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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 6 ноября провел продуктивный разговор с победившим на выборах главы государства в США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», — написал украинский лидер.

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Гарик Сукачев лишился водительских прав

Музыкант Гарик Сукачев лишился водительских прав на полтора года за отказ пройти медосвидетельствование. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Мещанского района Москвы.

Кроме того, суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, пишет агентство.

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Генсек НАТО захотел пожаловаться Трампу на Россию и ее союзников

Генсек НАТО Марк Рютте назвал серьезной угрозой для западных стран усиление союзов России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Рютте в Венгрии.

Он добавил, что хочет обсудить всё это с Дональдом Трампом, одержавшим победу на президентских выборах в США.

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В Госдуме ответили на заявления в Евросоюзе о подготовке к войне с Россией

Заявления в Евросоюзе о подготовке к военному конфликту с Россией отражают панические настроения там после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это определенная паника многих европейских политиков, которые не понимают, как дальше будут развиваться события на европейском континенте», — подчеркнул он.

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Иранского боксера-трансгендера пригласили на чемпионат России по женскому боксу

Чемпионка Европы по боксу Елена Жиляева пригласила алжирскую боксершу Иман Хелиф на проходящий в Серпухове чемпионат России в качестве зрительницы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Приглашаем ее на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс. Может, в тренировочном режиме и побоксируем. Нам, конечно, ничего не страшно, будем боксировать с тем, кто будет в противоположном углу», — заявила Жиляева.

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В Финляндии призвали ЕС послать США сигнал о поддержке Украины

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Лидеры ЕС должны послать будущей администрации США во главе с Дональдом Трампом сигнал о том, что они будут поддерживать Украину так долго, как это необходимо. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Нам нужно дать понять новой администрации США, что мы будем поддерживать Украину так долго и в таких масштабах, как это необходимо. Во-вторых, очевидно, что Европа должна делать больше для укрепления собственной обороны и безопасности. Это важный сигнал, который нужно послать Трампу", - сказал Орпо.

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