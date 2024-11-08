Губернатор Калифорнии созвал спецсессию для борьбы с администрацией Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом созвал спецсессию для борьбы с "незаконными действиями" будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа.

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Об этом чиновник рассказал на своей странице в социальной сети X. Задачей сессии названа помощь в укреплении правовых ресурсов администрации штата для защиты Калифорнии от любых возможных противозаконных действий администрации Трампа. Ньюсом является сторонником Демократической партии США.

До этого вице-президент США Камала Харрис пообещала, что демократы мирно передадут власть Трампу. Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.