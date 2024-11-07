Лукашенко рассказал, когда Германия образумится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Германия «образумится» после того, как там «выкинут этого [канцлера ФРГ Олафа] Шольца». Его слова передает агентство БелТА.

«Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности - и Германия образумится. Дешевый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое — сегодня где они?» — поделился Лукашенко.

Он уточнил, что немцы «не дураки» и заставят правительство работать правильно.

До этого Лукашенко заявил, что на выборах в Белоруссии ни Дональд Трамп, ни Камала Харрис вообще не набрали бы голосов из-за своей политики.

В своей речи Лукашенко назвал Трампа «мощью», которая успешно преодолела все препятствия перед выборами. По мнению президента, это — настоящий подвиг во имя американцев.