Маск назвал Шольца глупцом из-за развала правительства Германии

Американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца глупцом. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена.

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Назвав Шольца "глупцом", Маск прокомментировал новости о развале правительства Германии, а также о разговорах о досрочных выборах в ФРГ. 3 ноября Шольц провел экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции "Светофор", в которую входят СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП).

Темой обсуждения стали противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса, которые представили министр финансов Кристиан Линднер и глава минэкономики Роберт Хабек. В итоге Шольц отправил Линднера в отставку, а вслед за ним из коалиции вышли другие члены кабинета министров ФРГ от СвДП. Кроме того, Шольц заявил, что 15 января поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Если депутаты не выразят доверия кабмину, в марте в ФРГ могут состояться досрочные выборы.