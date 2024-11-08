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Партия коммунистов Молдавии не признала Санду президентом

Оппозиционная Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) не признает Майю Санду законно избранным президентом республики, а также считает нелегитимным референдум о вступлении в ЕС, так как голосование было сфальсифицировано властью.

Партия коммунистов Молдавии не признала Санду президентом
© globallookpress.com

Об этом заявила представитель партии, депутат парламента Диана Караман.

"Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом Республики Молдова. ПКРМ не признает сфальсифицированные результаты референдума", - написала она в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что депутаты-коммунисты считают неправильным решение ЦИК, согласно которому граждане за рубежом могут голосовать по просроченным паспортам, поэтому в скором времени выйдут в парламент с соответствующим законопроектом.

"Также депутаты-коммунисты придут в парламент с предложением ужесточения наказания за призывы к ненависти и дискриминации в обществе", - отметила депутат.

По итогам прошедшего 3 ноября второго тура президентских выборов действующая глава республики Майя Санду получила 55,33% голосов, обойдя бывшего генпрокурора Александра Стояногло, которого поддержали 44,67% избирателей. В самой Молдавии Стояногло получил 51%. Перевес его соперницы был достигнут за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Партия социалистов назвала Санду нелегитимным президентом, которого признают только ее "спонсоры и кураторы из-за рубежа".

Выборы прошли на фоне экономического кризиса, вызванного подорожанием энергоресурсов, а также акций протеста оппозиции, на которые власти ответили репрессивными мерами. Так, были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты 14 телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции. На ее лидеров были заведены уголовные дела, также были заблокированы их аккаунты в Facebook, Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), каналы в Telegram, контент в TikTok. В период избирательной кампании обыски прошли примерно у 1 тыс. человек.

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