Шмыгаль заявил о "сдержанном оптимизме" в связи с победой Трампа

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Киев может испытывать сдержанный оптимизм в отношении развития событий после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня ночью между [Владимиром] Зеленским и Трампом состоялся очередной разговор. Он оценен нашим президентом как чрезвычайно положительный. Все эти вещи говорят о том, что мы можем иметь сдержанный оптимизм по развитию событий", - сказал Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

По его словам, результаты президентских выборов и выборов в обе палаты Конгресса дают почву для "оптимистических настроений" в отношении продолжения поддержки со стороны США. Он считает, что и демократы, и республиканцы, которые теперь будут контролировать и Белый дом, и Капитолий, поддерживают Украину.

В ходе предвыборной кампании в США в Киеве признавали риск, что в случае избрания Трампа поддержка со стороны Вашингтона может значительно сократиться. 6 ноября утром, когда стало очевидно, что Трамп лидирует по итогам голосования, Зеленский написал поздравление в Х (ранее Twitter), в котором заявил, что рассчитывает на личную встречу с ним. Ночью Зеленский сообщил, что провел "отличный разговор" с Трампом по телефону и договорился поддерживать диалог.

Как отметил после новостей об избрании Трампа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Зеленский теперь может забыть про свой "план", который он пытался навязать союзникам, а Киеву придется "работать 24/7", чтобы показывать западным союзникам, зачем им нужна Украина.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным американских СМИ, Трамп уже набрал около 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Кандидат от правящей Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и назвала республиканца избранным президентом.

В период своей предвыборной кампании Трамп декларировал, что намерен положить конец украинскому конфликту. Во время поездки в США в сентябре Зеленский встретился с действующим президентом Джо Байденом, которому представил свой так называемый план, а также с Харрис и Трампом. Многие эксперты на Украине с самого начала этого визита обращали внимание на слабые позиции Зеленского, в частности тогда много критики и сомнений в результативности вызвал его разговор с Трампом.