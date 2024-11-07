Американист рассказал, что Трамп сделает с Зеленским

Украина не является приоритетным направлением для победившего на выборах президента США Дональда Трампа, и он постарается переложить ответственность за нее на Европу. Такой прогноз в интервью «Московскому комсомольцу» сделал политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, то насколько уверенной была победа Трампа, обескуражило демократов, и вряд ли будут «какие-то масштабные беспорядки и попытки срыва транзита власти». Однако представители Демократической партии могут попытаться до начала работы новой администрации США и новой сессии Конгресса согласовать выделение дополнительных поставок Украине.

«Что касается политики Трампа в отношении Украины, то для него это вопрос не принципиальный. Он будет продолжать перекладывать ответственность за Украину на плечи европейцев и попытается о чем-то договориться с нами. Если не получится, то, в общем-то, пустит ситуацию на самотек и переключится на противостояние с Китаем и Ираном», - пояснил Малек Дудаков.

Политолог считает, что в Европе не смогут продолжать содержать Украину, так как там «нет ни финансовых, ни военных возможностей» и усиливается внутренний раскол.

«Таким образом, перспективы для украинских лоббистов и Офиса Зеленского выглядят весьма пессимистично», - констатировал он.

Напомним, что Трамп, одержавший победу на выборах президента США, в ходе президентской гонки обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года.

При этом источники The Wall Street Journal утверждают, что советники нового президента США предлагают заморозить линию фронта и создать вдоль нее демилитаризованную зону. Также от Украины якобы потребуют отказаться от попыток вступить в НАТО.