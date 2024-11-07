Фон дер Ляйен поделилась планами о работе с администрацией Трампа

Органы Европейского союза (ЕС) имеют богатый опыт взаимодействия с администрацией переизбранного экс-президента США Дональда Трампа, что может стать основой для будущей работы. Так перспективы сотрудничества прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

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«Мы будем позитивно взаимодействовать с новой администрацией Трампа. У меня есть некоторый опыт работы с президентом Трампом в ходе его предыдущего мандата, это может стать основой сотрудничества», — сказала чиновница, пообещав проанализировать «общие интересы» США и ЕС.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников писала, что в ЕС ожидают «разрыв трансатлантических отношений», а также снижение американской военной помощи Украине.