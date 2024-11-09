При Трампе США могут во второй раз выйти из Парижского соглашения по климату

Во время второго президентского срока Дональда Трампа США могут опять выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года , пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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Издание уточняет, что во время первого срока на посту главы государства политик вышел из соглашения и отказался от лидерства США в вопросах охраны окружающей среды. Однако его преемник Джо Байден распорядился снова присоединиться к международному договору. США в его рамках вложили значительные средства в возобновляемые источники энергии и искали способы ограничить добычу нефти и газа.

СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

«В ходе предвыборной кампании Трамп продолжал называть изменение климата мистификацией, заявил, что снова выйдет из Парижского соглашения, пообещал расширить добычу нефти и газа и ужесточить меры по контролю за загрязнением, а также пригрозил отменить федеральные стимулы, поощряющие использование возобновляемых источников энергии и электромобилей», — сообщает газета.

Согласно материалу, такое развитие событий может привести к тому, что другие страны с меньшей вероятностью станут тратить деньги и политический капитал на борьбу с изменением климата.

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