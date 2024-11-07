Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, которая потерпела поражение на недавних выборах, является героической женщиной. Он также призвал ее не огорчаться и не плакать из-за результатов выборов.

— [Оппонент Харрис от республиканцев и избранный президент США Дональд] Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему не относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа. Камала... Камала героическая женщина, ей не надо плакать, — приводит его слова «БелТА».

Лукашенко добавил, что в США еще «не созрели» выбрать женщину на пост президента. Он отметил, что разрыв в голосах между Харрис и ее соперником Дональдом Трампом был незначительным.

Харрис позвонила Трампу

Лукашенко также заявил, что если Дональд Трамп после возвращения в Белый дом остановит войны, его следует выдвинуть на Нобелевскую премию.

В США прошли выборы президента. Уверенную победу в гонке одержал Дональд Трамп: за него отдали голоса 277 выборщиков из минимальных 270. В ходе своей предвыборной кампании республиканец не единожды заявлял, что остановит конфликт на Украине и приведет стороны к мирному соглашению. И в своем первом выступлении после предварительной победы Трамп напомнил, что его цель состоит в завершении конфликта. Удастся ли новому главе Белого дома примирить Москву и Киев, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами.