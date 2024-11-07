Генсек НАТО Марк Рютте назвал серьезной угрозой для западных стран усиление союзов России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Рютте в Венгрии. Он добавил, что хочет обсудить всё это с Дональдом Трампом, одержавшим победу на президентских выборах в США.

По мнению Рютте, крепнущие связи России с этими странами в первую очередь представляют угрозу для США. Генсек НАТО обвинил Москву в передаче КНДР передовых технологий и заявил, что это представляет прямую опасность для США, континентальной Европы и Японии.

«Мы видим, как КНДР, Китай, Иран и Россия все больше работают вместе, в том числе против Украины», - подчеркнул Рютте.

Рютте подчеркнул, что страны НАТО должны определить, как они совместно могут противостоять этим угрозам.

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Также Рютте выразил уверенность, что сможет найти общий язык с Трампом. Рютте напомнил, что работал с ним четыре года, когда был премьер-министром Нидерландов.

«Он очень четко дает понять, чего хочет, понимает необходимость взаимодействовать, формировать общие подходы», - отметил генсек НАТО.

Трамп не раз заявлял о планах пересмотреть участие США в НАТО и сократить некоторые международные обязательства Вашингтона. В частности, он пригрозил снизить вклад США в альянс, если другие страны не увеличат расходы на оборону.

Источники Bloomberg сообщали, что в случае победы на выборах Трамп может потребовать от членов НАТО тратить на оборону по три процента ВВП. Во время своего первого президентства Трамп требовал от членов альянса нарастить оборонные расходы до двух процентов ВВП, но его советники считают, что этого больше недостаточно. Bloomberg отмечало, что некоторым членам НАТО лишь недавно удалось достичь цели расходов, ранее заданной Трампом.