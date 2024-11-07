При возвращении Дональда Трампа на пост президента США КНДР может предпринять шаги к восстановлению диалога с Вашингтоном, чтобы добиться частичного снятия санкций, считает бывший северокорейский дипломат, перебежавший в Южную Корею, Ри Иль Гю.

По его мнению, если Трамп вернется в Белый дом, Пхеньян может пересмотреть свою дипломатическую политику и попытаться нормализовать отношения с США.

При этом минимальные требования Пхеньяна, по его словам, могут включать не только дипломатическое признание, но и частичное снятие ограничений, введенных против страны. Но США вряд ли пойдут на такие уступки без ответных шагов со стороны Пхеньяна, поскольку вопрос денуклеаризации останется ключевым в двусторонних отношениях.

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Даже в случае победы республиканцев Вашингтон «может все еще настаивать» на полной и необратимой денуклеаризации КНДР, уверен перебежчик.

По его словам, КНДР, «скорее всего, будет сопротивляться, стремясь вместо этого к сокращению ядерных вооружений».

Ри Иль Гю также считает, что компромисс, предусматривающий замораживание ядерной программы КНДР, мог бы стать приемлемым как для Пхеньяна, так и Трампа, который, возможно, готов рассмотреть такой вариант как «политическое достижение».

А нужно ли это Пхеньяну, у которого теперь есть гарантирующий защиту договор с Россией? С другой стороны, Трамп планирует, очевидно, сосредоточиться на борьбе с Китаем и может попытаться «оторвать Ким Чен Ына от Пекина и Москвы». Что, конечно, пока что звучит абсурдно. Как и сама возможность «восстановления диалога».

Да и о каком диалоге речь-то? Один раз встретились, договорились договариваться…

– Полностью с вами согласен. Как такового диалога не было. Была встреча, всего лишь встреча, – говорит главный военный политолог – доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

– Был так называемый дипломатический реверанс. Но диалога, то есть постоянного и непрерывного контакта, не было. Поэтому не надо ля-ля. То есть подменять термины «встреча» и «диалог».

«СП»: Нужно ли, по-вашему, сторонам продолжение этого «диалога»? И нужен ли обеим сторонам диалог вообще?

– А зачем вообще КНДР диалог с США? Что, официальный Вашингтон будет способствовать улучшению отношений между Северной и Южной Кореями? Или США урегулируют отношения между Пхеньяном и Токио? Или, в конце концов, Вашингтон отменит санкции против КНДР? Более того, США хотели бы заставить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы. Но при этом перед лицом лидеров КНДР есть уже такой пример – ужасная смерть Муамара Каддафи, который отказался как лидер страны от создания своего атомного оружия.

«СП»: Трамп явно будет проявлять больше, чем его предшественник, интереса к азиатско-тихоокеанскому региону…

– Вообще речь не о Трампе, а о внешнеполитической стратегии США. Она предусматривает создание инфраструктуры контроля судоходства в Тихом океане со стороны Запада во главе с официальным Вашингтоном, как средства закупоривания российско-китайского Северного морского пути.

В этих целях идет втягивания в AUCUS Японии, Южной Кореи, Филиппин и Тайваня. А также провокационных действий в отношении КНДР со стороны морского пространства и территории Республики Корея.

«СП»: Насколько наш договор с КНДР повлияет на отношение Трампа с Пхеньяном?

– Российско-северокорейский договор уже влияет на ситуацию в мире. И прежде всего в сфере «битвы транспортных коридоров». Ведь участие в этой битве КНДР и КНР позволит создать экономический фундамент для формирования нового многополярного мира.

«СП»: Есть ли опасность того, что Трамп может увести Кима у России и Китая? Не в том плане, что сделать своим союзником, но хотя бы договориться не помогать по Украине, достигнуть разрядки с Южной Кореей?..

– Абсолютно никакой в этом вопросе опасности ни для России, ни для Китая. Да и сам Трамп даже не будет предпринимать в этом отношении попыток, так как это попросту бесполезно. Кстати, есть у меня предположение, что в ближайшее время обострение внутриполитической борьбы в США не позволит официальному Вашингтону вообще делать какие-то активные внешнеполитические шаги. А уж тем более в отношении КНДР.

– Встреча между Трампом и Ким Чен Ыном, состоявшаяся в далеком 2019 году, подействовала на американское общество как успокоительное средство, – уверен доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

– Ее результатом может считаться ненанесение Вашингтоном и Пхеньяном взаимных ядерных ударов. Кроме этой темы двум лидерам обсуждать было нечего. В глазах своих сторонников Трамп тогда получил дополнительные имиджевые баллы, продемонстрировав им способность найти общий язык даже с таким экстравагантным человеком, как Ким. Демократы же вполне предсказуемо обвинили президента США в сотрудничестве с диктатором.

«СП»: Что изменилось с тех пор?

– Собственно, и сейчас Трампу от его северокорейского коллеги нужны только две вещи: чтобы Ким не угрожал США ядерным оружием (это главное) и чтобы по возможности не кошмарил американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Наличие между Россией и КНДР договора, содержащего пункт об оказании взаимной военной помощи, не может не беспокоить Вашингтон. В то же время у американцев нет никаких инструментов силового давления на Ким Чен Ына. По крайней мере, западными санкциями его точно не напугать. Поэтому, скорее всего, Трамп попросит Москву стать посредником в его отношениях с северокорейским лидером. За такие услуги у республиканской администрации можно попросить взамен что-то очень существенное – например, прекратить оказание помощи Киеву.

«СП»: Насколько для Трампа Северная Корея вообще сейчас в приоритете? И в целом регион? Ведь на повестке дня Украина и Ближний Восток….

– КНДР принадлежит к очень узкому кругу стран, потенциально способных стереть с лица земли крупный американский мегаполис. Следовательно, любой хозяин Белого дома должен думать о том, как не допустить подобного сценария развития событий.

Байден использовал угрозы и шантаж, в ответ на которые Ким лишь увеличил интенсивность ядерных испытаний. Трамп для начала попытается мирно договориться с КНДР. Будет очень хорошо, если республиканец максимально быстро осознает, что решение корейского вопроса может быть частью большой сделки между коллективным Западом и глобальным Югом.

Чем скорее состоится условная «Ялта-2», тем лучше. Она в любом случае неизбежна.

«СП»: Может ли Трамп попытаться переманить Кима на свою сторону?

– Переманить Кима на свою сторону Трамп при всем желании не сможет. Все-таки КНДР очень сильно зависит от Пекина, а Китай никогда добровольно не подарит своего ключевого регионального союзника потенциальному врагу. Возможное участие корейцев в украинском конфликте вряд ли сильно заботит Вашингтон. В конце концов, это проблема ЕС.

Более того, Трамп будет охотно использовать северокорейский фактор как страшилку для запугивания европейских стран НАТО, не желающих тратить заветные 2 % от ВВП на свою оборону.