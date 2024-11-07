На застрявшем в Японии круизном лайнере сделали бесплатным весь алкоголь

На застрявшем в Японии круизном лайнере Spectrum of the Seas с россиянами на борту сделали бесплатным весь алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным Telegram-канала, на борту круизного лайнера находятся сотни граждан РФ.

«ВЕСЬ алкоголь сделали бесплатным на застрявшем в Японии лайнере с россиянами — таким образом компания хочет задобрить туристов, сообщают наши подписчики, в их голосе уже слышатся нотки радости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до Шанхая лайнеру осталось идти четыре дня.