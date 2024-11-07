Обзор иноСМИ: детали плана Трампа по Украине и секрет Илона Маска

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Обнародованы детали плана Трампа по Украине

Обещание Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине еще до дня своей инаугурации поставило его в сложное положение, пишет The Wall Street Journal. Теперь ему приходится выбирать между конкурирующими предложениями советников, но предложения эти объединены общей нитью - резким разрывом с подходом Джо Байдена вооружать Киев «столько, сколько потребуется».

На протяжении всей своей предвыборной кампании Трамп критиковал действия Байдена в отношении Украины, предупреждая, что политика демократов провоцирует третью мировую войну. Также Трамп заявлял, что Киев «обобрал» США, бесплатно получив оружие на миллиарды долларов. Трамп пообещал, что может быстро разрешить конфликт, посадив обе стороны за стол переговоров, но не раскрыл, как именно это сделает. По словам источников WSJ, план команды Трамп включает несколько ключевых пунктов. В частности, его советники предлагают заморозить линию фронта и создать вдоль нее демилитаризованную зону. Кто обеспечит безопасность этой зоны, не уточняется. По задумке команды Трампа, Украина также откажется от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать ВСУ оружием. WSJ отмечает, что эти предложения - не окончательные, Трамп их пока не утвердил.

«Демократы начинают выцарапывать друг другу глаза»

Пыль после выборов президента США еще не улеглась, но Демократическая партия уже начала искать виновных в своей неудаче, пишет Axios. Издание сравнило начавшиеся в партии процессы с «выцарапыванием глаз». Конгрессмен Брэд Шнайдер (демократ от Иллинойса) заявил, что такого поражения «не ожидал никто» в партии.

Конгрессмен Том Суоцци (демократ от Нью-Йорка) заявил Axios, что вместо возмущений, как люди могут голосовать за Дональда Трампа, демократы должны спросить себя, почему американцы выбрали Трампа - «что он сделал правильно, а что мы сделали неправильно». Другие политики-демократы заявили, что Демократическая партия «бросила» рабочий класс, и Трамп победил именно поэтому. Неназванный демократ из Палаты представителей отметил, что его крайне левые однопартийцы будут объяснять проигрыш тем, что Камала Харрис была «ястребом войны». Другой член партии отметил, что демократы в основном винят Харрис, но «не уверены, что Джо Байден был бы лучше». Еще один собеседник Axios заявил, что виноват именно Байден, слишком поздно вышедший из президентской гонки.

Названы кандидаты на пост главы Госдепа США

Во время первого президентского срока Дональда Трампа его госсекретарем был Майк Помпео, ставший одним из самых доверенных советников Трампа. Выбор нового главы Госдепартамента «послужит мерой того, насколько сильны в Республиканской партии противники России», пишет Politico.

Издание назвало нескольких наиболее вероятных кандидатов на пост госсекретаря. Первый - Рик Гренелл, «прямой и откровенный» сторонник Трампа, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки и борец с влиянием китайского правительства. Вторая кандидатура - сенатор от Теннесси Билл Хагерти, поддержавший Трампа уже после его победы на выборах в 2016 году. Хагерти - ветеран администрации Джорджа Буша-старшего и ярый критик Китая, голосовавший против нового финансирования Украины. Третий кандидат - Роберт О’Брайен, который считается ярым сторонником НАТО и Украины, четвертый - сенатор Марко Рубио, бывший противник Трампа, ставший его сторонником. Рубио известен своими жесткими взглядами на многие вопросы внешней политики, особенно в отношении Кубы и Ирана.

Что кроется за поддержкой Трампа Маском

Агентство Reuters рассказало, что на самом деле стоит за поддержкой Дональда Трампа со стороны основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. По версии агентства, дружба с Трампом обеспечит бизнесмена-миллиардера необычайным влиянием, а его компании - преференциями со стороны правительства. Маск пожертвовал не менее 119 миллионов долларов группе, поддерживающей Трампа, и неустанно рекламировал бывшего президента на решающем этапе его предвыборной кампании.

Политиканство Маска отражает более широкую стратегию по защите его компаний от регулирования, заявили Reuters два чиновника правительства США и шесть сотрудников Маска, знакомых с его политическими и деловыми связями. Бизнес-интересы Маска - от электромобилей Tesla до ракет SpaceX и чипов Neuralink - во многом зависят от государственного регулирования, субсидий и политики. Бывший высокопоставленный сотрудник SpaceX рассказал Reuters, что Маск считает установленные властями правила помехой его инновациям. Он рассматривает администрацию Трампа как средство для избавления от этих правил и как способ «делать все, что он захочет, и так быстро, как он захочет». В частности, Маск хочет добиться отмены ограничений в отношении роботакси и поездок Tesla на автопилоте, утверждают источники Reuters.

Зачем Эрдоган отправился в Киргизию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киргизию вместе с большой делегацией, включавшей шесть министров. В рамках программы состоялось шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, также Эрдоган принял участие в 11-м саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.

Как пишет Sabah, в Киргизии Эрдоган подписал соглашения по 19 различным направлениям, а также совместную декларацию, которая подняла отношения Турции и Киргизии на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Соглашения охватывают широкий спектр вопросов: от безопасности до борьбы с терроризмом, а также от энергетики до здравоохранения, образования и культуры. Турция входит в топ-5 стран, инвестирующих в Киргизию. Целью стран является увеличение объема торговли с двух миллиардов до пяти миллиардов долларов. Sabah назвала визит Эрдогана в Киргизию частью стратегии по «укреплению тюркского мира».