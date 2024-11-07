Лукашенко обещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

В случае, если победившему на выборах в США республиканцу Дональду Трампу удастся остановить войны, Минск выдвинет нового американского президента на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

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«Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию», - отметил президент.

6 ноября после избрание его президентом США Трамп заявил, что собирается остановить все войны.

Как писало издание The Spectator, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США возвещает начало конца конфликта на Украине, по итогам которого Россия сохранит контроль за «большей частью» территорий, находящихся под ее контролем.

В материале отмечалось, что для многих украинцев такое развитие событий станет предательством и ударом со стороны Запада, но в то же время это позволит создать реальную надежду «на спасение достойного будущего для своей страны до того, как ее инфраструктура, экономика и целое поколение будут полностью уничтожены».