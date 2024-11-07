Алкоголь на застрявшем в Японии круизном лайнере с россиянами сделали бесплатным

Весь алкоголь на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который застрял в Японии с сотнями россиян на борту, стал бесплатным. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По мнению подписчиков канала, такое решение компании направлено на то, чтобы удовлетворить пассажиров.

— В их голосах уже слышатся нотки радости. Теперь четверо суток до Шанхая, кажется, выглядят не так страшно, — приводят слова источника в публикации.

Также стало известно, что из-за задержки лайнера многие туристы потеряли авиабилеты стоимостью десятки тысяч рублей. Они бронировали рейсы на 9-10 ноября, в то время как лайнер после ремонта сможет прибыть в Шанхай только 11 числа.

Сотни россиян застряли на круизном лайнере в Японии

Теперь россиянам придется потратить почти 200 тысяч рублей на обратный путь, хотя сам круиз обошелся каждому почти в 1000 евро (105 тысяч рублей).

До этого сообщалось, что около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама, расположенном недалеко от Токио, из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas.

Первоначально ожидалось, что лайнер прибудет в китайский Шанхай 9 ноября, однако теперь срок перенесли на 11 ноября.