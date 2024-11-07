СМИ рассказали, благодаря чему победил Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах благодаря голосам рабочего класса. Об этом сообщает The New York Times.

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Издание пишет, что зачастую этот класс электората голосовал за кандидатов от Демократической партии, однако в этот раз Трамп смог увеличить свое преимущество благодаря именно этим гражданам.

Так, в округе Фейетт штата Пенсильвания республиканец набрал почти 70% голосов, что на 5 процентных пунктов выше, чем в 2020 году. В масштабе округа с испаноязычным большинством без высшего образования голосов в пользу Трампа оказалось на 10% больше, чем на прошлых выборах. Заметными были и его успехи среди чернокожих избирателей.

«Потери среди латиноамериканцев — это просто катастрофа для партии», — заявил латиноамериканский демократ Ричи Торрес.

Основная черта избирателей, которые помогли победить Трампу, — идентичность рабочего класса.

Эксперты считают, что новый президентский срок Трампа может привести к вспышкам военных конфликтов по всему миру.