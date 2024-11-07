Британия ввела новые антироссийские санкции

Великобритания ввела санкции против трех россиян и одной российской организации из-за якобы причастности к ЧВК «Вагнер» в ЦАР. Об этом стало известно в четверг, 7 ноября.

© EPA/TACC

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, ЧВК «Вагнер» и россиянин Павел Шевелин попали под санкции американской администрации. Об этом стало известно во вторник, 5 марта. Согласно версии Вашингтона, все они якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе и ядерного вооружения, в отношении Ирана, Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) и Сирии.

ЕС утвердит новый режим санкций против РФ

Европейский союз снял санкции с Виолетты Пригожиной, матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом стало известно в пятницу, 13 сентября. Согласно результатам расследования, Пригожина, начиная с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting. При этом, стоит отметить, что у нее есть акции компании.