В ЕС призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

Власти Германии, Польши и Франции совместно потребовали расследовать якобы нарушения в ходе парламентских выборов в Грузии, а также призвали Тбилиси отменить не соответствующие «европейским ценностям» законы.

«Мы обеспокоены ходом парламентских выборов в Грузии, в частности многочисленными нарушениями и запугиванием избирателей, сказавшимися на доверии общества к избирательному процессу. Призываем к прозрачному и быстрому расследованию всех сообщений о нарушениях и рассчитываем изучить итоговый отчет международной комиссии», — отмечается в пресс-релизе, опубликованном Елисейским дворцом.

Также Берлин, Варшава и Париж отметили, что «Грузия отклоняется от европейского курса», и призвали к «отмене законов, противоречащих европейским ценностям и принципам».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен призвали к полномасштабному расследованию сообщений о нарушениях на выборах в Грузии.

Как писала «Парламентская газета», выборы в Грузии состоялись 26 октября, по их итогам «Грузинская мечта» получила 53,92 процента голосов. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации», однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что никто не сумеет предоставить факты, указывающие на нелегитимность голосования.