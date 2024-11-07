Маск дал совет шокированным победой Трампа на выборах

Американский бизнесмен Илон Маск посоветовал всем, кого шокировала победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, сменить источники информации. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

По словам Маска, почти все традиционные основные СМИ лгали по поводу Трампа, и именно поэтому его победа шокировала.

«Всем, кто, будь то в Америке или в других странах, считает этот результат шокирующим, стоит пересмотреть свои источники информации», - написал основатель Tesla и SpaceX.

Голосование на выборах президента США прошло 5 ноября. В ночь на 6 ноября стало известно, что Трамп набрал 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, набрала 226 голосов.

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Трамп назвал свой результат на выборах «самой невероятной политической победой», которую США когда-либо видели. Он пообещал, что его второй президентский срок станет «поистине золотой эпохой» в истории страны.