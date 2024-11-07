В МИД КНР опровергли телефонные переговоры Си Цзиньпина и Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах президента США, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, каким образом китайский лидер поздравил Трампа - по телефону или направив поздравительное сообщение, пишет ТАСС.

"Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Трампу по случаю его избрания на пост президента", - сказала Мао Нин.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин якобы провел телефонные переговоры с Трампом после выборов президента США.

Как сообщило агентство Синьхуа, Си Цзиньпин в поздравлении Трампу отметил, что стабильные, здоровые и устойчивые отношения Пекина и Вашингтона соответствуют интересам Китая и Соединенных Штатов. Он выразил надежду, что КНР и США будут должным образом управлять разногласиями и расширять взаимовыгодное сотрудничество.